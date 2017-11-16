Peru, Yeni Zelanda'yı Yenerek Dünya Kupasına Katılan Son Takım Oldu

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz arasında oynanacak olan 2018 Dünya Kupası için 31 takım belli olmuştu. Son takımın belli olması için oynanan mücadelede Peru, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek Rusya biletini alan son takım oldu.

Maçın ilk yarısında, 28. dakikada Christian Ramos, Peru'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

RAMOS ATTI, DÜNYA KUPASI FİNALLERİ GELDİ

İkinci yarıda sahnede yine Ramos vardı ve attığı golle 65. dakikada takımını 2-0 öne geçirerek biraz da olsa rahatlattı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Peru, adını 2018 Dünya Kupası'na gidecek son takım olarak yazdırdı.

2018 Dünya Kupası'nın gruplarını belirleyecek kura çekimi 1 Aralık 2017'de gerçekleşecek.