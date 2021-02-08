Peru'ya Sinopharm tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı
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Peru'ya Sinopharm tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

08.02.2021 06:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:00
Peru'ya Sinopharm tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşının ülkeye ulaşmasından ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Bu başarıyı mümkün kılan özel sektör ve sivil toplumun çabalarına minnettarım. Bizim için hayatlarını riske atan ve ön saflarda savaşanlara ilik aşıyı başlatmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkeye bir sonraki aşı sevkiyatının 13 Şubat'ta yapılacağına işaret eden Sagasti, aşılamada önceliğin sağlık personeli, silahlı kuvvetler, polis personeli, itfaiye ve sağlık öğrencilerinde olacağını bildirdi.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 186 bin 698 kişi Kovid-19'a yakalandı, 42 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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