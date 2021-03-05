Peru'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı
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Peru'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

05.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:10
Peru'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Peru basınında çıkan habere göre, aşıların teslim törenine katılan Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, buradaki açıklamasında, Pfizer'dan 20 milyon doz aşı alımı için anlaşma yaptıklarını belirterek, her hafta ülkeye Kovid-19 aşısı sevkiyatının gelmesini beklediklerini söyledi.

Ugarte, gelen aşıların başta sağlık çalışanları olmak üzere yaşlılara, silahlı kuvvetler, polis, itfaiye ve temizlik personellerine yapılacağını bildirdi.

Peru hükümeti, şimdiye kadar Pfizer'dan 20 milyon, AstraZeneca'dan 14 milyon 400 bin ve Covax'tan ise 13 milyon 200 bin doz aşı anlaşması yaptı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da bugüne kadar 1 milyon 344 bin 969 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 47 bin 89 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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