Peru'ya 200 bin 70 doz Kovid-19 aşısı ulaştı
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Peru'ya 200 bin 70 doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Peru'ya 200 bin 70 doz Kovid-19 aşısı ulaştı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 200 bin 70 dozluk sevkiyat, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda yetkililere teslim edildi.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 200 bin 70 dozluk sevkiyat, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda yetkililere teslim edildi.

Peru basınında çıkan habere göre, aşıların teslim törenine katılan Devlet Başkanı Francisco Sagasti, burada yaptığı açıklamada, Pfizer'la 20 milyon doz aşı alımı için anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, nisan ayı içerisinde Pfizer'dan 800 bin 280 doz daha beklediklerini belirtti.

Sagasti, mayıs ayının sonuna kadar 1 milyon 800 bin doz aşıya ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Her hafta 200 bin 70 doz aşı sevkiyatının Peru'ya gelmesini bekliyoruz, bugüne kadar ülkemize ulaşan aşı miktarı 1 milyon 567 bindir." ifadesini kullandı.

Peru hükümeti, şimdiye kadar Pfizer'la 20 milyon, AstraZeneca'yla 14 milyon 400 bin ve COVAX'la ise 13 milyon 200 bin doz aşı anlaşması yapmıştı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da bugüne kadar 1 milyon 607 bin 898 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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