Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 417'ye, Kolombiya'da 5 bin 814'e yükseldi.

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
16.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:29

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 417'ye, Kolombiya'da 5 bin 814'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 417'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 857 artışla 337 bin 724'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 226 bin 400 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 271 artarak 165 bin 169'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 930 artışla 71 bin 736'ya ulaştı.

Kaynak: AA

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