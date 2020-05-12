Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 1961'e, Ekvador'da ise 2 bin 145'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 1961'e, Ekvador'da ise 2 bin 145'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 72 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1961'e, vaka sayısı ise 1515 artarak 68 bin 882'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı ise toplamda 22 bin 416 oldu.

Ekvador'da ölü sayısı 2 bin 145'e yükseldi

Ekvador'da ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 18 kişi artarak 2 bin 145 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 29 bin 509 olarak güncellendi.

Kaynak: AA