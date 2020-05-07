Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
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Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
07.05.2020 02:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 02:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1533'e, Ekvador'da ise 1618'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1533'e, Ekvador'da ise 1618'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1533'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 628 artarak 54 bin 817'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 17 bin 527'ye çıktı.

Ekvador'da ölü sayısı 1618'e yükseldi

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 kişi artarak 1618 oldu. Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 881'e ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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