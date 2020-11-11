Peru'nun yeni Devlet Başkanı Manuel Merino yemin etti
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Peru'nun yeni Devlet Başkanı Manuel Merino yemin etti

11.11.2020 01:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 01:14
Peru'nun yeni Devlet Başkanı Manuel Merino yemin etti

Peru'da Kongre tarafından görevinden azledilen Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ardından Senato Başkanı Manuel Merino yeni devlet başkanı olarak parlementoda yemin etti.

Peru'da Kongre tarafından görevinden azledilen Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ardından Senato Başkanı Manuel Merino yeni devlet başkanı olarak parlementoda yemin etti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Vizcarra'nın dün Peru Kongresi'nde yapılan oylama ile görevinden alınması üzerine Merino, bugün Peru Parlementosu'nda düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

Devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'e kadar sürdürecek olan Merino, ülkede 11 Nisan'da başlaması beklenen seçim takvimine saygı göstereceğini söyledi.

Merino'ya, devlet başkanlığı görevi için kendisini destekleyeceklerini açıklayan Silahlı Kuvvetler komutanlarıyla bir araya geldikten sonra Kongre'nin geçici başkanı Luis Valdez tarafından başkanlık kuşağı takdim edildi.

Parlemento'da milletvekillerine hitap eden Merino, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek "Başkanlık görevini büyük bir sorumluluk ve şeref ile üstleniyorum. Halk bize umutla ve aynı zamanda endişe ile bakıyor. Olgunlukla görevimizi yerine getireceğiz zira bir krizle karşı karşıya olduğumuz inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Merino'nun devlet başkanlığı görevini protesto eden Vizcarra yanlıları, birçok kentte sokağa çıktı ve başkent Lima'daki Kongre çevresinde toplandı.

Polis, Vizcarra taraftarlarına, Kongre binasına yürümek istemeleri üzerine göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Manuel Merino kimdir

Perulular tarafından neredeyse hiç tanınmayan 59 yaşındaki Ziraat Mühendisi Merino, Vizcarra'nın Kongre'yi 30 Eylül 2019'da feshetmesinin ardından 26 Ocak 2020'de yapılan yasama organı seçimlerinde kongreye girmeye hak kazanmıştı.

Vizcarra'nın, dün Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 "evet", 19 "hayır" ve 4 çekimser oy ile "Ahlaki yetersizlikten" görevinden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, dün Twitter'daki paylaşımında, Peru halkına hitaben, "Bu 2 yıl ve 8 aylık hükümetimde, en büyük desteğim ve gücüm sizler oldunuz. Zorluklara rağmen bu yolu beraber inşa ettik. Huzur dolu bir vicdanla ayrılıyorum, görevi tamamladım ve başım dik. Başka bir zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullanmıştı.

Peru Kongresi'nin, "adaleti engelleme" gerekçesiyle Vizcarra'yı 3 Kasım'da görevden alma sürecini başlattığı bildirilmiş ve karar, 40 "hayır" oyuna karşılık 60 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Soruşturma, Vizcarra'nın, 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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