Peru'lu Kadınlar TİKA ile Meslek Sahibi Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lima Kadın ve Eşitlik Başkanlığı ile işbirliğinde, Lima Büyükşehir Belediyesine bünyesinde faaliyet gösteren kadın evlerindeki atölyelere hamur işleme makineleri ve teçhizatı desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lima Kadın ve Eşitlik Başkanlığı ile işbirliğinde, Lima Büyükşehir Belediyesine bünyesinde faaliyet gösteren kadın evlerindeki atölyelere hamur işleme makineleri ve teçhizatı desteği sağladı.

TİKA tarafından Güney Amerika Bölgesinde Kadın Statüsünün Geliştirilmesi ve Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile kadınların soysal ve ekonomik hayatla yeniden bütünleşmelerine imkan sağlanarak, kadınların meslek edinmesi amaçlanıyor.

Sağlanan teçhizat desteği kapsamında ekmek fırını, hamur yoğurma makinesi, buzdolabı, çırpıcı, fırın, gibi temel donanım malzemeleri temin edildi. Söz konusu malzemler Montenegro ve Ate'de bulunan Kadın Evlerine teslim edildi.

Teslim törenindeki konuşmasında TİKA'ya teşekkür eden Lima Belediyesi Kadın ve Eşitlik Başkanı Rosa María Pazos: "Kadınların mesleki dersler almasının yanı sıra, Kadın Evlerinin kendisini ikame etmesi sağlandı. Kadınların her gün yaptığı ekmeği tüm bölgede tüketiyoruz ve bu bizim için son derece önemli bir gelişim" dedi.

Cinsiyet Eşitliği Müdür Yardımcısı Rosanna Borja Acevedo, proje kapsamında temin edilen teçhizatın önemini şu sözlerle açıkladı: "Barınan kadınlar fırıncılık ve pastacılık becerileri kazanacaklar, diğer kadınlarla ortak şekilde çalışarak beceriler geliştirecekler, gıda ürünleri yapmanın maliyeti, satış fiyatları ve satış tekniklerini öğrenecekler. Kadın Evinden ayrıldıklarında girişimcilik ve serbest meslek için gerekli beceri ve bilgileri kazanmış olacaklar. "

Montenegro kadın evi sakinlerinden C. D. ise açıklamasında: "Yeni şeyler öğrendiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Hep fırıncılık ve pastacılık öğrenmek istemiştim ama hiç fırsatım olmadı, şimdi isteğime kavuştuğuma inanmıyorum. Sığınma Evindeki fırın ekipmanı ve endüstriyel makineleri kullanmayı öğreniyoruz. Bu da bir fırında çalışmamıza ve kadın evinden ayrılmamız gerektiğinde işletmemizi başlatmamıza yardımcı olacak. Fırın ekipmanları ile ekmek, kek ve çeşitli ürünleri tüketmek ve satmak için hazırlıyoruz. Hayalim kendi pastaneme sahip olmak" dedi.

Kadın evlerinde kurulan fırınlarda üretilen ürünler kadın evlerinde tüketilmesinin yanı sıra, Lima Belediyesi bünyesindeki evsiz ve yaşlı bakım merkezleri gibi diğer sosyal yardım kuruluşlarına da gönderilecek. Proje kapsamında yılda 120 kadının eğtim ve imkanlardan faydalanması planlanıyor.

Kovid salgınının başlamasıyla, şiddet mağduru kadın ve çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüklerini koruma amacıyla geçici barınak olarak kurulan Lima Kadın Evlerinde bugüne kadar 227 kişi ağırlandı.

İşletme yönetimi, sosyal beceriler ve bilgisayar konularında teknik eğitimlerinde verildiği merkezlerde, bu eğitimlerden 2020 yılında 1. 044, 2021 yılında ise 1. 804 kadın faydalandı.

Kaynak: Habermetre