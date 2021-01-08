Peru, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı
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Peru, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

08.01.2021 04:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 04:44
Peru, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

Güney Amerika ülkesi Peru, Çinli Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Peru, Çinli Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, ulusa sesleniş konuşmasında, "Zaman zaman yorucu, karmaşık ve çetin müzakerelerin ardından uzun süreden bu yana beklenen pandemi aşısının ilk partisinin satın alımının tamamlandığını duyurabilirim." ifadesini kullandı.

Ocak ayında ilk sevkiyatın ülkeye ulaşacağını bildiren Sagasti, "Anlaşma kapsamında Sinopharm'dan 38 milyon doz aşı alımı yapıyoruz, 1 milyon dozluk ilk satın alma sözleşmesi ile taahhüt mektubunu imzaladık." dedi.

Sagasti, ayrıca İngiltere AstraZeneca şirketi ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından eylül ayında teslim edilmek üzere 14 milyon doz alımı için sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Öte yandan İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesinin ardından Peru'dan Avrupa'ya yönelik uçuşların durdurulması 2 hafta daha uzatıldı.

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, 37 bin 173 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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