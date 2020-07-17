Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 615'e, Kolombiya'da 6 bin 29'a, Ekvador'da 5 bin 207'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 615'e, Kolombiya'da 6 bin 29'a, Ekvador'da 5 bin 207'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 615'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 862 artışla 341 bin 586'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 230 bin 994 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 29'a yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 37 artarak 173 bin 206'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 428 artışla 76 bin 164'e ulaştı.

Ekvador'da da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 49 artarak 5 bin 207, vaka sayısı ise 1036 artarak 71 bin 365 oldu.

Kaynak: AA