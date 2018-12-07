Peru Futbol Federasyonu Başkanı Oviedo Gözaltına Alındı

Peru Futbol Federasyonu Başkanı Edwin Oviedo bir suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada Oviedo'nun yargıç ve iş adamlarının adının karıştığı suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Savcı Jorge Chavez, başkent Lima'da Oviedo'nun evine baskın düzenlendiğini ve arama yapıldığını söyledi.

Oviedo, adının karıştığı bir cinayet soruşturmasından hariç tutulması için yüksek mahkeme yargıcına rüşvet vermekle suçlanıyor.