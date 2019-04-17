Peru Eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia İntihar Girişiminde Bulundu
Peru eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia, hakkında devam eden yolsuzluk davası ile ilgili alınan tutuklanma kararı sonrası sabah saatlerinde intihar girişiminde bulundu.
Peru eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia, hakkında devam eden yolsuzluk davası ile ilgili alınan tutuklanma kararı sonrası sabah saatlerinde intihar girişiminde bulundu.
Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna sabah saatlerinde talihsiz bir olay yaşandığını ve eski başkanın kendisini kafasından silahla vurmaya kalktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com