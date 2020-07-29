Peru, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Peru, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 18 bin 612'ye, Ekvador'da 5 bin 584'e, Guatemala'da 1782'ye yükseldi.

Peru, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
29.07.2020 03:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 03:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 18 bin 612'ye, Ekvador'da 5 bin 584'e, Guatemala'da 1782'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 194 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 612'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 288 artışla 395 bin 5'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 276 bin 452 oldu.

Ekvador'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 584'e, vaka sayısı ise 1118 artarak 82 bin 279'a yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1782'ye, vaka sayısı 1142 artarak 46 bin 451'e ulaştı.

Kaynak: AA

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