Peru Devlet Başkanından Başsavcıya Suçlama

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Oberdecht ülkenin en üst düzey politikacılarından bazılarının da adlarının geçtiği yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıları görevden alan Başsavcı Pedro Chavarry'yi Peru'nun çıkarlarına zarar vermekle suçladı.

Peru'nun başkenti Lima'da binlerce kişi Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalını soruşturan savcıların görevden alınmasını protesto etti.

Başkentte ellerindeki dev Peru bayrağıyla görevden alınan savcıların adlarını haykıran göstericiler, "Halk sizi destekliyor." sloganı attı.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı açıklamada, savcıların görevden alınmasının yolsuzluk soruşturmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Başsavcı Pedro Chavarry'nin ofisinde acil durum ilan etmek için Kongre'ye çağrıda bulunacağını belirten Vizcarra, "Başsavcı, Peru'nun çıkarlarına derin zararlar veriyor ve vatandaşlar arasında infiale neden oluyor." dedi.

Kamu Bakanlığında da acil durum ilan edilmesi için bugün Kongre'ye yasa tasarısı sunacağı ifadesini kullanan Vizcarra'nın bu adımla Chavarry'nin görevden alınmasının yolunu açmayı planladığı yorumları yapıldı.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, martta kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.



Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturmaya uğramıştı.

Başsavcı Pedro Chavarry, Oberdecht soruşturmasını yürüten savcılar Jose Perez and Rafael Vela'nın Peru Başsavcılığının otoritesine saygı duymadıkları gerekçesiyle görevinden alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA