Peru Devlet Başkanı Sagasti Kovid-19 aşısı oldu
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Peru Devlet Başkanı Sagasti Kovid-19 aşısı oldu

10.02.2021 06:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 06:12
Peru Devlet Başkanı Sagasti Kovid-19 aşısı oldu

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yapılırken fotoğrafını paylaşan Sagasti, "Bugün aşıların sağlıklı, güvenli ve hayat kurtarıcı olduğunu desteklemek için Perululara omuz verdim. Aşılar en iyi kalkandır. Umut ve güvenle aşı oldum. Sağlığımız için savaşanlara minnettarım. " ifadelerini kullandı.

Ülkede toplam 1 milyon 191 bin 221 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.

Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na dün ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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