Peru - Danimarka Maçında Hakem, Asistan Hakem Sistemiyle Penaltı Verdi

Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika'dan turnuvaya katılan son takım olan Peru, 2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının son dakikalarında Perulu futbolcu yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ, HAKEM PENALTIYI VERDİ

Hakem, Video Yardımcı Hakem sistemini kullanarak pozisyonu tekrar izledi ve ardından penaltı kararına hükmetti. Topun başına geçen Cueva ise topu üstten auta gönderdi.