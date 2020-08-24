Peru'daki gece kulübü baskını sonrası 26 kişinin korona virüs olduğu ortaya çıktı
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Peru'daki gece kulübü baskını sonrası 26 kişinin korona virüs olduğu ortaya çıktı

Peru'nın başkenti Lima'da polisin baskın düzenlediği bir gece kulübünde yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inde korona virüs tespit edildi açıklandı.

Peru'daki gece kulübü baskını sonrası 26 kişinin korona virüs olduğu ortaya çıktı
24.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:05

Peru'nın başkenti Lima'da polisin baskın düzenlediği bir gece kulübünde yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inde korona virüs tespit edildi açıklandı. Baskının ardından tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin korona virüs ile enfekte olduğu belirtildi.

Peru'nun başkenti Lima'nın Los Olivos bölgesinde dün yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce kişi, gece kulübünde bir araya gelmiş, kulübe polis tarafından baskın gerçekleştirilmişti. Kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışması sonucu çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünde yaşanan facianın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 120 kişinin bulunduğu gece kulübünde ölen 13 kişiden 11'inin korona virüs ile enfekte olduğu bildirildi. Gece kulübünün iki sahibinin de tutuklandığını belirtilirken, gözaltına alınan 23 kişiden de 15'inin korona virüs ile enfekte olduğu açıklandı.

Polis Şefi Orlando Velasco yaptığı açıklamada, "Şu anda 23 tutuklu üzerinde hızlı test gerçekleştirildi. 15'inin testi pozitif çıktı. Yasaları ihlal eden insanların sorumsuzluğunu görmeliyiz. İkinci kattaki insanlar merdivenleri kullanarak dışarı çıkmaya çalıştı. Merdivenlerin sonunda içeri doğru açılan metal bir kapı vardı. Bu yüzden sıkıştılar. Bazıları itmeye başlayınca kapı tamamen kapandı" dedi. Velasco, kapının halatlar yardımıyla açılabildiğini belirtti.

Hayatını kaybeden 13 kişiden 12'sinin kadın olduğu ve yaralılar arasında içeride mahsur kalanlara yardım etmeye çalışan 3 polis memurunun olduğu aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, içeridekilerin tek giriş kapısından kaçmaya çalıştıklarını ve merdivenle kapı arasında sıkışıp kaldıklarını doğruladı. Polislerin içeridekileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve ateş ettiği iddiaları ise yalanlandı. Açıklamada ayrıca iddiaların aksine, "Polis hiçbir zaman kapıyı insanların üzerine kapatmadı. Çünkü kapı binanın içine doğru açılıyordu" denildi. - LİMA

Kaynak: İHA

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