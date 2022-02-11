Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı - Haberler
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Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Peru'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru'nun Pataz eyaletinde dağlık bir bölgede, Tayabamba kentinden Trujillo kentine giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

(Serkan Bayar-İHA)

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Peru, Ölü, Güncel, Haberler

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