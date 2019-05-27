Peru'da "Yoksulların Palyaçosu" onuruna Palyaço Günü kutlamaları

Perulu Palyaço Günü'nü kutlamak isteyen yüzlerce palyaço Lima şehrindeki sokakları doldurdu.

Peru'nun Palyaçolar ve Sirk Sanatçıları Kültür Derneği'nin her yıl düzenlenen geçit töreni bu yıl Tony Perejil olarak bilinen 1987'de hayatını kaybeden ünlü palyaçosu Jose Alvarez Velez onuruna yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle