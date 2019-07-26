- Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi

LİMA - Peru'nun güneybatısındaki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama anı NASA ve Roscosmos tarafından görüntülendi.

Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Volkanın lav püskürtme anlarının fotoğrafları NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos tarafından paylaşıldı.

Yanardağın püskürttüğü küllerin köylere sıçraması üzerine Peru hükümeti acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan 30 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Kaynak: İHA