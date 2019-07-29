Peru'da trafik kazası: 19 ölü
Peru'nun başkenti Lima'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.
Peru'nun başkenti Lima'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.
"Peru 21" adlı internet sitesinin haberine göre, Lima'ya bağlı Canta-Lima otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yetkililer, otobüsün Peru Ulusal Bağımsızlık günü kutlamalarından dönen yolcuları taşıdığı, kazaya sis ve aşırı hızın neden olduğunu belirtti.
Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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