Peru'da terör saldırısı sonrasında 18 kişinin cesedi bulundu

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Satipo eyaletine bağlı Ayacucho kentinde bir barda 18 kişinin cesedi bulundu.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Satipo eyaletine bağlı Ayacucho kentinde bir barda 18 kişinin cesedi bulundu.

Yerel basında çıkan habere göre, "Sendero Luminoso" ( Aydınlık yol ) terör örgütü tarafından öldürülen 18 kişinin cesedi, San Miguel del Ene köyünde bir barda bulundu.

Cesetlerin yanına tehdit broşürü bırakan örgüt üyeleri, 6 Haziran'da Peru'da yapılacak devlet başkanlığı 2. tur seçimlerinde Popüler Güç adayı sağcı Keiko Fujimori'ye oy verilmemesi ve seçimlerin boykot edilmesi yönünde tehditlerde bulundu.

Yetkililer, 18 kişinin Aydınlık Yol üyeleri tarafından öldürüldüğünü doğrulayarak, katliamın nedeninin bilinmediğini ancak sorumluların bulunması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Peru'da 11 Nisan 2016'da devlet başkanlığı seçimlerinden 1 gün önce seçmenlerin güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırıda, 8 asker ile 2 sivil hayatını kaybetmiş ve olaydan aynı örgüt sorumlu tutulmuştu.

Peru'da Haziran 2016'daki devlet başkanlığı seçiminde Dünya Bankasının eski ekonomistlerinden Pedro Pablo Kuczynski ile eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori arasındaki yarışı Kuczynski az farkla kazanmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da düzenlenecek devlet başkanlığı 2. tur seçimlerinde Özgür Peru adayı solcu Pedro Castillo ile Popüler Güç adayı sağcı Keiko Fujimori yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan