Peru'da tekne kazası: en az 11 ölü
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Peru'da tekne kazası: en az 11 ölü

Peru'da tekne kazası: en az 11 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, Peru'nun Loreto bölgesinde yer alan Yurimaguas kentindeki Huallaga Nehri'nde dün yoğun sis nedeniyle bir motorlu teknenin yolcu gemisine çarpması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, Peru'nun Loreto bölgesinde yer alan Yurimaguas kentindeki Huallaga Nehri'nde dün yoğun sis nedeniyle bir motorlu teknenin yolcu gemisine çarpması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Peru'nun Amazon bölgesi Loreto'da yer alan Huallaga Nehri'nde dün meydana gelen yoğun sis sonucu bir motorlu tekne, yolcu gemisine çarptı. Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü tarafından dün yapılan açıklamada, yerel saatle 4.20'de Yurimaguas kentinde yer alan Huallaga Nehri'nde bir motorlu teknenin, içinde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisine çarpması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 6 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sektörel Acil Operasyon Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kazaya ilişiklin ilk belirlemelerde kaybolduğu kişi sayısının henüz belirlenemediği ifade edildi. Yaşanan olayın ardından Peru Deniz Kuvvetleri ve Peru Sektörel Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleri, 3 kurtarma ekibi, 2 teknik ekip, sağlık personelleri ve 1 ambulansla olay yerine geldiği ve yerel polisin kazayla ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Kazaya ilişkin yerel basında yer alan haberlerde ise, yolcu gemisinde 20 çocuğun yer aldığı ve yaşanan kaza sonucu en az 20 kişi hayatını kaybettiği, en az 50 kişi ise kaybolduğu kaydedildi. Yaşanan kazada hayatta kalan bir yolcu ise yerel basına yaptığı açıklamada, çarpışmadan önce ışığı sönük bir teknenin gemilerine yaklaştığını duyduğunu ifade etti. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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