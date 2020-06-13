Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 308'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 961 artarak 220 bin 749'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 107 bin 133 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA