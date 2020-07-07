Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi öldü Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 772'ye yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 985 artarak 305 bin 703'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 197 bin 619 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA