Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 182 kişi öldü Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 182 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 586'ya yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 879 artarak 264 bin 689'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 3 bin 152 artarak 148 bin 437 kişiye çıktı.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA