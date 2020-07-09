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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
09.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:58

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 133'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 633 artarak 312 bin 911'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 204 bin 748 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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