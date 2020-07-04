Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.
04.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:47
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 226'ya yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 595 artarak, 295 bin 599'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 185 bin 852 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.
Kaynak: AA