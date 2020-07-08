Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 180 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 180 kişi öldü

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 180 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 180 kişi öldü
08.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:45

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 180 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 180 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 952'ye yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 575 artarak 309 bin 278'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 200 bin 938 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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