Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 178 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 178 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 939'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 762 artarak 272 bin 364'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 806 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA