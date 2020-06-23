Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
23.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:32

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 223'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 511 artarak 257 bin 447'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 145 bin 320 oldu.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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