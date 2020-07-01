Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi öldü Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 677'ye yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 828 artarak 285 bin 213'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 174 bin 535 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA