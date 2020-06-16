Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 172 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 172 kişi hayatını kaybetti.
16.06.2020 01:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:45
Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 172 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 860'a yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 256 artarak 232 bin 992'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 119 bin 409 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Kaynak: AA