Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü
19.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:18

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 789'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 660 artarak 94 bin 933'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 621 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

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