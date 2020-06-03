Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 133 kişi öldü Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 767'ye yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 845 artarak 174 bin 884'e çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 750 kişi artarak 69 bin 257'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA