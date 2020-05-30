Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi öldü Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 230'a yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 506 artarak 148 bin 285'e çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 442'ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA