Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 128 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti.
02.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:15
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 634'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 563 artarak 170 bin 39'a çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 68 bin 507'ye yükseldi.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Kaynak: AA