Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi öldü
21.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:25

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 148'e çıktı, vaka sayısı 4 bin 749 artarak 108 bin 769'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 41 bin 968'e yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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