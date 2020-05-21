Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi öldü Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 148'e çıktı, vaka sayısı 4 bin 749 artarak 108 bin 769'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 41 bin 968'e yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA