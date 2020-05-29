Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 116 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 116 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 116 kişi öldü
29.05.2020 02:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:33

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 99'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 874 artarak 141 bin 779'a çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 3 bin 273 artarak 59 bin 442'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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