Peru'da son 24 saatte 28 bin 186 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı Peru'da, son 24 saatte 28 bin 186 kişinin testi pozitif çıktı.

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı Peru'da, son 24 saatte 28 bin 186 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgın nedeniyle 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 204 bin 141'e çıktığı ülkede, vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 186 artarak 2 milyon 894 bin 215'e ulaştı.

Ülkede 3'üncü dalganın etkili olduğu son haftalarda hastalığı atlatanların sayısı 2 milyon 871 bin 659'a yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçerken, ölü sayısında da 1 Haziran 2021'den sonra 24 saatteki en yüksek ölü sayısı açıklanmış oldu.

Peru'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 Ocak'ta 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 73'üne birinci doz, yüzde 68,2'sine ikinci doz ve yüzde 25'ine üçüncü doz aşı uygulandı.