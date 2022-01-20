Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor

Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarındaki petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle çok sayıda deniz canlısının tehdit altında olduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarındaki petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle çok sayıda deniz canlısının tehdit altında olduğu bildirildi.

Tonga'daki volkanik patlamanın neden olduğu tsunaminin ardından ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki La Pampilla rafinerisinden sızan petrolün yaklaşık 4 kilometrelik alana yayıldığı kaydedildi.

Yetkililer, rafineriyi işleten İspanyol Repsol şirketine daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulunarak, sızıntının plaj ve doğal alanları etkilediğini belirtti.

Çevre Bakanı Ruben Ramirez, çevresel acil durum ilan ettiklerine işaret ederek, "Sorumsuz bir şekilde bölgedeki belediyelere ve polise hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir hasar, tatilciler bölgeden çıkarılıyor." ifadesini kullandı.

La Pampilla rafinerisinden yapılan açıklamada ise sızıntının neden olduğu kirlilikle mücadele için 50 kişilik ekibin pompalar ve özel emici malzeme ile petrolü temizlediği duyuruldu.

Açıklamada, kıyı şeridinde plaj temizliği çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Devlet Tarafından Korunan Doğal Alanlar Ulusal Servisi'nden yapılan açıklamada da petrol sızıntısının Guaneras Adaları Ulusal Rezerv Sistemi, Adacıklar ve Balıkçılar noktaları ile kuzey sahili Ancon'un rezerv alanını etkilediği aktarıldı.

Savcılık, çevre kirliliği nedeniyle soruşturma başlattı.