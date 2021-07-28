Peru'da Pedro Castillo Devlet Başkanı olarak yemin etti
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Peru'da Pedro Castillo Devlet Başkanı olarak yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan 51 yaşındaki eski öğretmen Pedro Castillo, yemin ederek göreve başladı.

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan 51 yaşındaki eski öğretmen Pedro Castillo, yemin ederek göreve başladı.

Peru'da halk haziranda yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitmiş, ikinci tura kalan seçimleri Özgür Peru Partisi'nin adayı 51 yaşındaki eski öğretmen Pedro Castillo oyların yüzde 50,17'sini alarak kazanmıştı. Bugün başkent Lima'daki Kongre'de yemin eden sol görüşlü Castillo, resmen devlet başkanı olarak göreve başladı.

Castillo'nun Peru'nun 200'üncü bağımsızlık gününde düzenlenen yemin törenine, İspanya Kralı V. Felipe'nin yanı sıra Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales katıldı.

Castillo devlet başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, "2021-2026 döneminde devlet başkanlığı görevini üstleneceğim Peru halklarına, tanrıya, aileme, köylülere, yerli halklara, balıkçılara, profesyonellere, çocuklara, ergenlere yemin ederim ki, yolsuzluğun olmadığı bir ülke vaat ediyorum. Yeni bir Anayasa üzerinde çalışacağıma yemin ederim" dedi.

Peru'da sınıfları ve ırkları ayıran sömürge dönemi bölünmelerinin devam ettiğini aktaran Castillo, "İnka İmparatorluğu'nun yenilgisi sömürge dönemini doğurdu, o zamandan bu zamana kadar devam eden kastlar ve farklılıklar kuruldu" dedi.

"Ülkemiz ilk kez bir köylü tarafından yönetilecek" ifadelerini kullanan Devlet Başkanı Castillo, bu sözleriyle kampanya vaatlerinden birini doğrulayarak, Anayasa reformu sözü verdi.

Özel mülkiyete saygı duyma sözü veren Castillo, ekonominin kritik bir sektörü olan madenciler için net kurallar koydu. Castillo ayrıca, sembolik bir jest olarak İnka İmparatorluğu'nu yenen İspanyol fatihin adını taşıyan "Pizarro Evi" olarak bilinen hükümet sarayında yaşamayacağını belirtti.

Catillo, 5 yıldan kısa bir süre içinde Peru'nun 5'inci devlet başkanı oldu. Castillo'nun partisi Özgür Peru, Meclis'teki 130 sandalyeden sadece 37'sine sahip olurken, Castillo'nun seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmesini zorlaştırması bekleniyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Peru'da Pedro Castillo Devlet Başkanı olarak yemin etti
Peru'da Pedro Castillo Devlet Başkanı olarak yemin etti
Peru'da Pedro Castillo Devlet Başkanı olarak yemin etti
Peru'da Pedro Castillo Devlet Başkanı olarak yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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