Peru'da Oyuncuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 7 Ölü, 12 Yaralı

Peru'da genç futbol takımını taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı, 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

Peru'da genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Peru İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

"YOL DAR, O YÜZDEN KAZA OLUYOR"

Peru'nun kuzeyinde meydana gelen kazada aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu en az 7 futbolcunun hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hastane mürdürü Jorge Laturi, "Bu bölgedeki yolun dar olmasından dolayı bir çok kaza meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.