Peru'da Oyuncuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 7 Ölü, 12 Yaralı
Peru'da genç futbol takımını taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı, 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.
Peru'da genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Peru İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.
"YOL DAR, O YÜZDEN KAZA OLUYOR"
Peru'nun kuzeyinde meydana gelen kazada aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu en az 7 futbolcunun hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hastane mürdürü Jorge Laturi, "Bu bölgedeki yolun dar olmasından dolayı bir çok kaza meydana geliyor" ifadelerini kullandı.
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