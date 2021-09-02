Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
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Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Peru'da dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüsün 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Kazada 2'si çocuk 4 kişinin daha yaşamının yitirmesi üzerine ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavilerine devam edilirken, kaza yapan otobüs şoförünün daha önce aşırı hız nedeniyle ceza aldığı ortaya çıktı.

Kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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