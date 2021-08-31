Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 20 yaralı
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Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 20 yaralı

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 20 yaralı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden yolcu otobüsü, otoyolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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