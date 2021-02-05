Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı

05.02.2021 06:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 06:44
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı

Güney Amerika ülkesi Peru'daki 3 kentte yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya'da görülen türüne rastlandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'daki 3 kentte yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya'da görülen türüne rastlandı.

Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, yaptığı açıklamada, Brezilya'da ortaya çıkan Kovid-19 varyasyonlarının ülkenin Loreto, Huanuco ve başkent Lima kentlerinde tespit edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda vaka ve ölü sayılarında ciddi artışlar olduğuna işaret eden Mazzetti, Ulusal Sağlık Enstitüsü ile konuya ilişkin çalışma yaptıklarını bildirdi.

Öte yandan Peru Devlet Başkanı Franciso Sagasti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile yaptıkları görüşmeler sonucu 20 milyon doz aşı alımı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 165 bin 52 kişi Kovid-19'a yakalandı, 41 bin 753 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Ünal Karaman Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Milli Silah İntihar Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 06:44:36. #1.16#
title