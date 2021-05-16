Peru'da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı
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Peru'da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı

Peru'da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle mezarlıklarda ölüleri defnedecek yer bulunmuyor.

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle mezarlıklarda ölüleri defnedecek yer bulunmuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Güney Amerika ülkesi Peru'da çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kovid-19 yeni krizlere kapı araladı.

Peru'nun başkenti Lima'da çok sayıda kişinin, hayatını kaybeden yakınlarını gömmek için mezarlıklarda yer bulamadığı kaydedildi.

Geçen ay kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Joel Bautista'nın ailesi 4 farklı mezarlıkta uygun bir mezar yeri aradıklarını ancak yer bulamayınca Bautista'yı evlerinin bahçesine gömmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Lima'da benzer şekilde cenazeleri için mezarlıklarda yer bulmakta zorlanan birçok kişinin isyanı ülke basınına yansıdı.

İzlediği haberlerden etkilenen ve mezar bulamama korkusu yaşayan Victor Coba da kendisi, eşi ve dört akrabası için Lima'nın kuzeyinde bulunan ağaçsız bir alana mezar inşa ettiğini belirtti.

Öte yandan cenaze masraflarının salgın nedeniyle ekonomik durumu günden güne kötüleşen aileler için ciddi mali yük oluşturduğuna dikkat çeklildi.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 884 bin 596 Kovid-19 vakası kaydedilirken, 65 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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