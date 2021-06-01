Peru'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 3 kat yüksek olduğu bildirildi
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Peru'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 3 kat yüksek olduğu bildirildi

Peru'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının açıklanandan 3 kat yüksek olduğu bildirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Peru'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan inceleme ve analizlerin ardından 180 bin 764 olarak güncellendi.

Peru'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan inceleme ve analizlerin ardından 180 bin 764 olarak güncellendi.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısını belirlemek amacıyla görevlendirilen ve bilim adamlarından oluşan çalışma grubunun devlet başkanlığına sunduğu raporda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 3 kat fazla olduğu belirtildi.

Rapora doğrultusunda, 111 bin 422 kişinin eklenmesiyle ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 764 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, konuya ilişkin açıklamasında, sayıları binleri bulan bazı ölümlerin virüs kapsamına alınmadığını belirterek, "Daha önce sadece testi pozitif çıkanların Kovid-19'dan öldüğü kaydediliyordu." ifadesini kullandı.

Böylece Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı 3'üncü ülke oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan en son açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 69 bin 342, virüs bulaşanların sayısının ise 1 milyon 955 bin 469 olduğu belirtilmişti.

Morglarda ve mezarlıklarda yer yok

Ülkede virüse bağlı ölümlerin hükümet tarafından açıklanandan çok daha yüksek olduğu ileri sürülüyordu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı ülkede, ölüler için morglarda ve mezarlıklarda yer bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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