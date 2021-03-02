Peru'da Kovid-19 nedeniyle Avrupa ve Brezilya uçuşları 14 Mart'a kadar askıya alındı
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Peru'da Kovid-19 nedeniyle Avrupa ve Brezilya uçuşları 14 Mart'a kadar askıya alındı

02.03.2021 02:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 02:18
Peru'da Kovid-19 nedeniyle Avrupa ve Brezilya uçuşları 14 Mart'a kadar askıya alındı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son zamanlarda yeniden artması üzerine Avrupa ve Brezilya uçuşları 14 Mart'a kadar askıya alındı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son zamanlarda yeniden artması üzerine Avrupa ve Brezilya uçuşları 14 Mart'a kadar askıya alındı.

Peru basınında çıkan habere göre, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugünden itibaren Avrupa ülkeleri ve Brezilya uçuşlarının 14 günlüğüne askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan bakanlık, yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu uygulamasının devam ettiğini bildirdi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şu ana kadar Kovid-19'dan 46 bin 494 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 329 bin 805 vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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